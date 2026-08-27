پخش زنده
امروز: -
امشب مردم ایلام در همصدایی با سراسر کشور، آئین ۱۸۰ حضور حماسی خود در خیابانها را برگزار میکنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ آئین شب حضور به پاس ۶ ماه ایستادگی، مقاومت و همدلی؛ همزمان با فرار رسیدن هفته وحدت و میلاد باسعادت پیامبر نور و رحمت، حضرت محمد مصطفی (ص) امشب در میادین و مراکز تجمع سراسر کشور برگزار میشود.
شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان ایلام؛ ضمن گرامیداشت مناسبتهای فرخنده و اعیاد پیش رو از عموم مردم مؤمن، انقلابی و همیشه در صحنه استان دعوت کرد با حضور پرشور و وحدت آفرین خود، جلوهای دیگر از همبستگی، ایستادگی و وفاداری خود را به ارزشهای اسلامی و ملی نشان بدهند.