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استاندار آذربایجانغربی با تبریک هفته وحدت و هفته دولت گفت: وحدت در همه عرصهها و در همه زمانها رمز موفقیت بوده و امروز بیش از هر زمان دیگری برای پیشرفت و حل مسائل کشور به وحدت و همدلی نیاز داریم.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، رضا رحمانی در نشست با روسای اتحادیهها و اعضای اتاق اصناف مرکز استان با اشاره به اینکه مسئولیت و فرصت خدمتگزاری توفیقی الهی است، افزود: مدیران باید بدون ترس و با شجاعت برای رفاه و حل مشکلات مردم اقدام کنند و انجام کارهای نشدنی و گشودن گرههای مردم، وظیفه ماست.
وی همچنین با قدردانی از همراهی مردم و اصناف در جریان جنگ تحمیلی رمضان، خاطرنشان کرد: از جامعه اصناف تشکر میکنم که در این شرایط پای کار مردم بودند و اجازه ندادند کمبودی در بازار احساس شود.
استاندار آذربایجانغربی به جایگاه ویژه استان در تجارت مرزی نیز اشاره کرده و افزود: در پنج ماهه نخست امسال، ۵۲ درصد تجارت مرزی کشور از مرزهای آذربایجانغربی انجام شده و این ظرفیت بزرگ باید به فرصتی ماندگار برای رونق اقتصادی و بهبود معیشت مردم تبدیل شود.
رحمانی همچنین با تأکید بر اینکه اتحادیهها و اصناف با جدیت بیشتری وارد عرصه تجارت مرزی شوند، اضافه کرد: باید ارومیه و آذربایجانغربی را به قطب واردات اقلام مورد نیاز کشور از جمله قطعات خودروهای جدید، پارچه، چای، شویندهها و کالاهای مختلف تبدیل کنیم.
وی در پایان با قدردانی از عملکرد سازمان صنعت، معدن و تجارت استان، افزود: این مجموعه از رتبههای بسیار پایین کشور به جمع رتبههای برتر رسیده و این موفقیت حاصل تلاش و همدلی مجموعه مدیریتی و فعالان اقتصادی استان است.