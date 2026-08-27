به گزار ش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ صفر صادقی پور در برنامه گفتگوی ویژه خبری مرکز خلیج فارس افزود: ۱۰ هزار میلیارد تومان برای هزار ۵۳۱ طرح عمرانی نیمه تمام توزیع شده است.

وی با اشاره به اینکه در هفته دولت امسال ۷۶۷ طرح با اعتبار ۹۲ هزار میلیارد تومان به بهره برداری می‌رسد گفت: آبرسانی به شهر رویدر، محور موصلاتی در شهر حاجی آباد و بهره برداری از آنژیو گرافی و سی تی اسکن در شهرستان‌های بشاگرد و بندرخمیر از مهم‌ترین طرح‌های هفته دولت امسال است که مردم سالیان سال منتظر بهره برداری از آنها بودند.

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معاون امور عمرانی استانداری هرمزگان افزود: از این شمار ۵۷۲ طرح در بخش عمرانی است.

صفر صادقی پور گفت: برای محورمیت زدایی از مناطق روستایی هرمزگان امسال سه هزار میلیارد تومان اختصاص یافته است.