باردیگراعلام وفاداری مردم میدان‌دارقم به آرمان های انقلاب

مردم میدان‌دارقم در صد و هفتاد و نهمین قرار شبانه بار دیگر وفاداری خود را به آرمان‌های امامین انقلاب، رهبری و نیروهای مسلح اعلام کردند.