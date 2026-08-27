باردیگراعلام وفاداری مردم میداندارقم به آرمان های انقلاب
مردم میداندارقم در صد و هفتاد و نهمین قرار شبانه بار دیگر وفاداری خود را به آرمانهای امامین انقلاب، رهبری و نیروهای مسلح اعلام کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، مردم همیشه در صحنه قم همچون اهالی شهر قاهان در صد و هفتاد و نهمین شب تجمعات با حضور در خیابانها و میادین و سردادن شعارهای مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل، ضمن حمایت از آرمانهای امامین انقلاب، رهبری و نیروهای مسلح، آمادگی خود را برای دفاع از میهن اسلامی و مبارزه با مستکبران اعلام کردند.