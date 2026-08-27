استاندار آذربایجان‌غربی با تأکید بر مردمی بودن انقلاب اسلامی، گفت: مسئولان باید با حضور مستمر در میان مردم، مشکلات را از نزدیک بشنوند و برای حل آنها راهکار پیدا کنند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، رضا رحمانی امروز در نشست مدیریت محله‌محور شهرستان شاهین‌دژ، با اشاره به توصیه‌های رهبر شهید انقلاب در آخرین دیدار با استانداران مبنی بر حضور در میان مردم، افزود: دیدار‌های محله‌محور، ملاقات‌های مردمی هفتگی، حضور در تجمعات و نماز‌های جمعه و ارتباط مستقیم با مردم را دنبال می‌کنیم تا مشکلات را بدون واسطه بشنویم و پیگیری کنیم.

وی همچنین با تأکید بر ظرفیت‌های انسانی و اقتصادی شاهین‌دژ، خاطرنشان کرد: اگر سرمایه از یک منطقه خارج شود، آن منطقه آباد نخواهد شد و بزرگترین دارایی شاهین‌دژ، مردم و سرمایه‌های انسانی این منطقه هستند.

استاندار آذربایجان‌غربی به پیگیری‌های دکتر پزشکیان در حوزه توسعه محله‌محور، مدرسه‌سازی و انرژی‌های خورشیدی نیز اشاره کرده و افزود: ریاست محترم جمهوری شخصاً این موضوعات را پیگیری می‌کنند و باید مردم باور کنند که شاهین‌دژ ظرفیت بسیار بالایی برای پیشرفت و توسعه دارد.

رحمانی همچنین با بیان اینکه به دنبال معادن بزرگ و مگاسایز هستیم و زنجیره پرداخت حقوق معادن به شاهین‌دژ رسیده، اضافه کرد: مردم روستا‌ها نیز با اجرای طرح‌های آبرسانی بیش از گذشته درک کرده‌اند که معادن باید در قبال منطقه و جامعه پیرامونی خود مسئولیت اجتماعی داشته باشند.

وی با تأکید بر اینکه همه مدیران ید واحده بوده و با وحدت و هم‌افزایی، پیگیر حل مشکلات مردم، ایجاد امکانات و حمایت از سرمایه‌گذاری باشند، افزود: ما باید خداوند را شاکر باشیم که در نظام اسلامی فرصت خدمتگزاری به این مردم را داریم.