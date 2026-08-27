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در ماه ربیعالاول، ماه میلاد پیامبر نور و رحمت حضرت محمد مصطفی (ص) و هفته وحدت مسجد جامع سنندج میربان آیین مولودی خوانی و بیستودومین یادواره عارف و شاعر نامی سید بهاءالدین شمسقریشی بود
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، در بیست و دومین یادواره عارف و شاعر نامی سید بهاءالدین شمسقریشی, گروههای مولودیخوانی و دفنوازی از نقاط مختلف استان با اجرای قصیدهخوانی، نعتخوانی و مولودیخوانی، به مدح و ثنای رسول اکرم (ص) پرداختند.
از بخشهای ویژه این دوره از یادواره، تجلیل از جایگاه فرهنگی و معنوی زندهیاد سید علاءالدین یاسینی، از چهرههای ماندگار و مورد احترام مردم منطقه بود شخصیتی که سالیان متمادی از عمر خود را در مسیر گسترش فرهنگ دینی، اخلاقمداری و تعمیق ارادت مردم به ساحت حضرت رسول اکرم (ص) سپری کرد.
مرحوم سید بهاءالدین شمسقریشی، مشهور به شمسالاشراف و متخلص به "شمس"، فرزند سیدمحمد پاوهای، در سال ۱۲۹۳ هجری قمری در روستای سهردی شهرستان پاوه دیده به جهان گشود.
وی برای فراگیری علوم دینی و فقهی در حجرههای شهرهای پاوه، بیاره و سنندج تحصیل کرد و پس از آن، سنندج را برای زندگی و فعالیتهای علمی و فرهنگی خود برگزید.
از این عارف و شاعر نامدار آثاری ارزشمند همچون "مولودنامه"، "معراجنامه" و "شمسالعقاید" به یادگار مانده است.
اشعار فاخر او به زبانهای کُردی، فارسی و عربی همچنان جایگاه ویژهای در محافل دینی، عرفانی و آیینی مردم منطقه دارد و در مناسبتهای مذهبی، بهویژه ایام میلاد پیامبر اکرم (ص)، زمزمه میشود.