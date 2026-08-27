به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ، رئیس شورای اسلامی شهرستان ششتمد گفت: نمایشگاه «ششتمد در آیینهٔ هویت و معیشت» با مشارکت گستردهٔ غرفه‌ داران صنایع‌ دستی و تولیدکنندگان ادویه و لبنیات محلی، فضای پارک را به بازاری پر جنب‌ و جوش از محصولات بومی تبدیل کرده است.

محمدحسین داوطلب با اشاره به ظرفیت‌ های تاریخی و تولیدی این منطقه، تأکید کرد: «ششتمد با پیشینه‌ ای کهن و توانمندی‌ های ارزشمند در عرصه صنایع‌ دستی و تولیدات دامی، این ظرفیت را دارد که پیوند هویت و معیشت را به الگویی برای اقتصاد مقاومتی و رونق پایدار بدل کند.»

داوطلب با ابراز خرسندی از استقبال چشمگیر غرفه‌ داران، افزود: این رویداد زمینه‌ ساز رونق اقتصادی پایدار در شهرستان و نشانه‌ ای از شکل‌ گیری جریانی مستمر برای معرفی توانمندی‌ های شهرستان است.