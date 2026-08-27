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در مسابقات قهرمانی کشور و انتخابی تیمهای ملی دوومیدانی آقایان ناشنوایان در بخش تیمی، هیات ناشنوایان اردبیل به مقام اول رسید
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، مسابقات قهرمانی کشور و انتخابی تیمهای ملی دوومیدانی آقایان ناشنوایان در دو رده سنی جوانان و بزرگسالان با معرفی نفرات برتر مواد مختلف به میزبانی استان زنجان به پایان رسید.
این رقابتها با حضور ورزشکاران ۱۹ استان کشور برگزار شد و شرکتکنندگان در مواد مختلف دوومیدانی برای کسب عناوین برتر و راهیابی به ترکیب تیمهای ملی به رقابت پرداختند.
در بخش تیمی هیات اردبیل مقام اول، خراسان رضوی و فارس مقامهای دوم و سوم را از آن خود کردند.
در پایان این مسابقات در رده سنی جوانان در ماده ۱۰۰ متر: و ۲۰۰ متر محمدرضا موسوی از اردبیل اول شد.
در ماده ۸۰۰ متر: ایلیا حلقومی و حسام طاهری هر دو از اردبیل دوم و سوم شدند.
در رده سنی بزرگسالان و در ماده ۳۰۰۰ متر با مانع: حسین صداقت و سهیل همتی از اردبیل اول و دوم شدند.
در ماده ۱۰ هزار متر: حسین صداقت از اردبیل اول و میلاد صادقی سوم شد
در پرتاب وزنه: یزدان اسلامی از اردبیل اول شد
در ماده پرتاب نیزه و ماده ۱۱۰ متر با مانع، یاشار وقار از اردبیل مقام اول را کسب کرد