پخش زنده
امروز: -
سرمربی سپاهان: تا جایی که احساس کنم میتوانم تیم را از این شرایط خارج کنم، به کارم ادامه میدهم؛
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ سرمربی تیم فوتبال سپاهان شامگاه پنجشنبه ۵ شهریور در نشست خبری پیش از دیدار با گلگهرسیرجان گفت: بازی سختی داریم، چون امتیازات زیادی به دست نیاوردیم، بازی آسانی هم نیست و شرایط پرچالشی داریم، امیدوارم بازی خوبی انجام دهیم.
محرم نویدکیا با عذرخواهی از هواداران به خاطر شکست های بازی های قبلی افزود: مسئولیت این مسابقات با سرمربی است؛ امیدوارم شرایطی فراهم کنیم که هواداران از دیدن بازیهای ما لذت ببرند.
وی در خصوص عدم گلزنی در برابر استقلال و تراکتور گفت: اگر مقابل تراکتور باهوشتر بودیم قطعا باید گل میزدیم ولی در برابر استقلال نه، من منطقی هستم و میدانم جلوی استقلال خوب نبودیم، استقلال نیازی به گل نداشت و عقب نشسته بود، ما هم یک بازی معمولی انجام دادیم.
سرمربی سپاهان گفت: واقعیت این است که تیمها را آنالیز میکنیم و آنها هم همینطور؛ سعی میکنیم از نقاطی که میتوانیم استفاده کنیم، این کار را انجام دهیم.
وی با بیان این که اصلا بحث استعفا مطرح نیست، خاطرنشان کرد: کسی هم به من اولتیماتوم نداده است؛ باشگاه من را میشناسد و میدانند هر موقع کسی بهتر از من باشد، من میروم.
نویدکیا گفت: تا جایی که احساس کنم میتوانم تیم را از این شرایط خارج کنم، به کارم ادامه میدهم؛ برای خودم مرز تعیین کردم، اما نمیگویم، چون بعضی چیزها باید برای خودم باقی بماند.
سرمربی سپاهان گفت: هواداران حق دارند و میخواهند تیم همیشه برنده باشد ولی باید واقعیتهایی را هم قبول کنند، ما در نقل و انتقالات تیمی نبودیم که برای به دست آوردن بازیکن با بقیه کلنجار برویم.
دیدار تیمهای فوتبال فولاد مبارکه سپاهان و گلگهر سیرجان در چارچوب هفته چهارم لیگ برتر ساعت ۱۹:۳۰ روز جمعه ۶ شهریور ماه ۱۴۰۵ در ورزشگاه نقشجهان برگزار خواهد شد.