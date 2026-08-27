مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان یزد: حدود ۵۰ هزار میلیارد ریال اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای (عمرانی) استانی به دستگاه‌های اجرایی استان اختصاص یافت و پرداخت شده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، محمد دهقان منشادی به مناسبت هفته دولت در تشریح عملکرد این اداره کل افزود: حدود ۵۰ هزار میلیارد ریال اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای (عمرانی) استانی به دستگاه‌های اجرایی استان اختصاص یافت و پرداخت شده است.

وی افزود: همچنین بیش از ۳۷ هزار میلیارد ریال اعتبارات هزینه‌ای به دستگاه‌های اجرایی استان یزد تخصیص و پرداخت شده است.

وی خاظر نشان کرد: مبلغ ۸۹ هزار میلیارد ریال بابت سپرده دستگاه‌های اجرائی به حساب خزانه کل واریز و از این مبلغ ۸۱ هزار میلیاردریال برای عودت به افراد ذینفع به حساب دستگاه‌های اجرایی استان یزد واریز شده است.

مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان یزد تکمیل طرح‌های عمرانی در اولویت فعالیت‌های این اداره کل بیان کرد: گفت: تلاش می‌کنیم تا از تمامی ظرفیت‌های اقتصادی برای این امر استفاده شود.