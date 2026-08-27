طرح «با من بساز، خشت به خشت» در ساخت تعدادی از طرح های آموزشی شهرستان بردسکن در حال اجراست.

اجرای طرح «با من بساز، خشت به خشت» در بردسکن

اجرای طرح «با من بساز، خشت به خشت» در بردسکن

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ، فرماندار بردسکن گفت: این شهرستان با وجود برخورداری از ظرفیت ارزشمند خیران و همراهی مردم، ۵ درصد از فضاهای آموزشی تخریبی و نیازمند بازسازی استان خراسان رضوی را به خود اختصاص داده است و برای جبران این کمبود، ۱۶ فضای آموزشی در شهرستان در سال جاری به بهره‌ برداری خواهد رسید.

محمدجواد صفرنژاد در آیین افتتاح پروژه فضای آموزشی ۶ کلاسه خیرساز «مسیح‌ الله پنبه پز» در روستای اسلام‌ آباد بخش انابد، ضمن قدردانی از مردم، خیران، شورا و دهیاری روستا و مجموعه نوسازی مدارس، افزود: این طرح در حالی به بهره‌ برداری رسیده است که در ابتدای کار تنها فونداسیون آن آماده بود و با همت خیران، خانواده خیر پروژه، مجموعه نوسازی مدارس، شورا و دهیاری روستا، عملیات تکمیل آن با جدیت دنبال شد.

صفرنژاد با بیان اینکه بهره‌برداری از این مدرسه به نمایندگی از سایر طرح های آموزشی شهرستان انجام می‌ شود، خاطرنشان کرد: توسعه فضاهای آموزشی و تحقق عدالت آموزشی از اهداف مهم دولت وفاق ملی است و تلاش می‌ کنیم با استفاده از ظرفیت خیرین، مردم و دستگاه‌های اجرایی، سرانه و کیفیت فضاهای آموزشی شهرستان را ارتقا دهیم.

فرماندار بردسکن همچنین از اجرای طرحی برای جمع‌ آوری کمک‌ های خرد مردمی در ساخت مدارس یاد کرد و گفت: طرح «با من بساز، خشت به خشت» با هدف فراهم کردن امکان مشارکت همه مردم در ساخت فضاهای آموزشی در شهرستان اجرا شده است.

وی توضیح داد: در این طرح، هزینه ساخت و تجهیز یک مدرسه به تعداد مشخصی «خشت» تبدیل می‌ شود و مردم می‌ توانند حتی با مبالغ اندک در ساخت مدرسه مشارکت کنند. ممکن است فردی توان پرداخت ۵۰۰ هزار تومان، یک میلیون تومان یا ۱۰ میلیون تومان داشته باشد؛ شاید این مبلغ در هزینه چند میلیارد تومانی یک مدرسه به چشم نیاید، اما وقتی کمک‌ های خرد مردم در کنار یکدیگر قرار گیرد، می‌ تواند نقش مهمی در تکمیل طرح های آموزشی داشته باشد.

صفرنژاد افزود: «با من بساز، خشت به خشت» در تعدادی از طرح های آموزشی شهرستان از جمله روستای فیروزآباد و دیگر روستاهای منطقه در حال اجراست.