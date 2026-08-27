وزیر صمت،گفت: کرمان با وجود ذخایر پرعیار مس و طلا و با جذب سرمایه‌گذاری در حوزه‌های طلا، تیتانیوم و فلزات رنگین می‌تواند جهش اقتصادی بیشتری را تجربه کند.

ذخایر مس و طلا، پیشران جهش اقتصادی استان کرمان

ذخایر مس و طلا، پیشران جهش اقتصادی استان کرمان

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان؛سیدمحمد اتابک در نشست مشترک شورای اداری و فعالان اقتصادی استان افزود:: کرمان نخستین استان پهناور کشور است که میزان اشتغال آن از میانگین کشوری بالاتر و ضریب بیکاری آن پایین‌تر است.

وی افزود: بخش‌های معدن، صنعت و صنایع غذایی در مجموع بیش از ۶۰ درصد ارزش افزوده استان را ایجاد می‌کنند و این ظرفیت، زمینه مناسبی برای توسعه اقتصادی کرمان فراهم کرده است.

وزیر صمت همچنین بر ضرورت اقدام برای بهبود وضعیت صنعت فرش کرمان تأکید کرد.

وزیر صنعت ، معدن وتجارت با اشاره به کسری و ناترازی انرژی در کشور گفت: دولت و شخص رئیس‌جمهور زمان زیادی برای جبران این کسری‌ها اختصاص داده‌اند و بخشی از ناترازی صنایع نیز کاهش یافته است، اما تا زمانی که ناترازی انرژی برطرف نشود، شرایط فعالیت صنایع برای دستیابی به تراز اقتصادی و سوددهی مناسب دشوار خواهد بود.

اتابک، با تاکیدبر ضرورت نوسازی تجهیزات معادن کرمان گفت: معادن استان به ماشین‌آلات روز نیاز دارند و باید با نوسازی تجهیزات، بهره‌وری این بخش افزایش یابد.

وی همچنین از تسهیل واگذاری زمین در شهرک‌های صنعتی به متقاضیان خبر داد و افزود: افرادی که طرح مدون و درخواست زمین در شهرک‌های صنعتی داشته باشند، با آسان‌ترین شرایط زمین در اختیارشان قرار می‌گیرد تا سهم بنگاه‌های کوچک و متوسط در اقتصاد استان افزایش یابد.

وی ادامه داد: سوختی که برای معادن در اختیار استان‌ها قرار می‌گیرد، بالاست و سهم هر استان در سامانه مشخص است؛ بنابراین اگر در معادن با کمبود سوخت مواجه هستیم، این مسئله به نحوه تقسیم‌بندی داخلی استان مربوط می‌شود.

اتابک، درباره مسئولیت اجتماعی معادن نیز گفت: این بخش را قاعده‌مند کرده‌ایم و استان باید در جریان باشد که مجموع منابع مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها در استان چه میزان است.

وی تأکید کرد: مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها نمی‌تواند جایگزین بودجه عمرانی شود. همچنین شرکت‌ها باید در مناطق آسیب‌دیده از جنگ، منابع مسئولیت اجتماعی خود را برای رفع آسیب‌ها هزینه کنند.

وزیر صمت با اشاره به برنامه جامع راهبردی صنعت اظهار داشت: این برنامه پس از یک سال کار کارشناسی به تصویب رسیده و برش استانی آن نیز ابلاغ شده است که در آن مزیت‌های هر استان مشخص شده و باید این مزیت‌ها رعایت شود تا از هدررفت منابع مالی جلوگیری شود.

اتابک، فرش را یکی از بزرگ‌ترین مزیت‌های استان کرمان برشمرد و گفت: باید برای بهبود شرایط این صنعت اقدام کنیم. با بازسازی موزه فرش، هرگونه درخواست در این حوزه باید بررسی، تصویب و در اولویت قرار گیرد.

وی با بیان اینکه آینده اقتصادی کرمان روشن است، اظهار کرد: باید کلان اقتصاد استان را مورد توجه قرار دهیم و مشخص کنیم در کدام بخش‌ها ظرفیت رشد بیشتری وجود دارد. در حوزه فلزات رنگین همچنان جای کار زیادی وجود دارد و بخش تجارت نیز باید بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد.

در این مراسم نماینده ولی فقیه در استان گفت: در استان بهشت معادن باید در یک برنامه مدون و در زمان مشخص، معادن تعیین تکلیف شود.

حجت‌الاسلام والمسلمین علیدادی سلیمانی افزود: در این چارچوب باید پیشرفت معادن دیده شود؛ مسئولیت‌های اجتماعی زیر نظر کمیته‌ای مشخص، پیش برود و حق برگشت معادن به استان پیگیری شود و سهم فرهنگ نیز با تعیین اولویت‌ها از معادن، مشخص شود.

استاندار کرمان هم گفت: مسئولیت اجتماعی بنگاه‌های اقتصادی در استان به سمت اجرای طرح‌ها و پروژه‌های عام‌المنفعه با اولویت مناطق معدنی و جوار معدنی هدایت شده است.

محمدعلی طالبی در نشست مشترک شورای اداری و فعالان اقتصادی استان با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: طی ۲ سال اخیر تمرکز استان بر توسعه صنایع جوار معدنی و تکمیل زنجیره ارزش بوده است.

وی ادامه داد: فعال‌سازی معادن مس، تیتانیوم، کروم، طلا و دیگر عناصر ارزشمند در جنوب استان نیز در دستور کار قرار گرفته است و در زمینه جذب سرمایه‌گذاری نیز جهش خوبی بوده، به‌گونه‌ای که بیش از ۸۰ درصد تقاضا‌های سرمایه‌گذاری خارجی استان مربوط به حوزه صنعت و معدن است.

در نشست امروز همچنین برخی نمایندگان مجلس تامین نیروی انسانی در حوزه صمت/ ایجاد صنایع فرآوری / تامین سوخت نیروگاه‌ها/ بیمه فرشبافان / توجه به مسئولیت‌های اجتماعی معادن / و تعیین تکلیف کرومیت استان را خواستار شدند .

رییس صمت شمال استان‌ با ارائه گزارشی از وضع استان در حوزه ظرفیت های معدن ، صنعت و فرش، تفویض اختیارات به استان‌هارا برای تسهیل امور در حوزه معادن را خواستار شد .

رییس سازمان صمت جنوب نیز در نظر گرفتن تسهیلات برای ترغیب سرمایه گذاری در حوزه صنعت و معدن و کشاورزی را خواستار شد.

مجاز همچنین احیای هرچه زودتر منطقه ویژه اقتصادی جازموریان ، ایجاد گمرک جنوب استان و ایجاد دفتر تجاری در پاکستان برای ارتباط تجار با این کشور در اوضاع کنونی را خواستار شد .

در این نشست رئیس اتاق بازرگانی استان نیز خواهان تکمیل زنجیره مس ، فولاد ، تیتانیوم و کرومیت شد تا درآمد های سرشار آن‌صرف توسعه و کارآفرینی در استان و کشور شود .

رئیس اتاق اصناف هم با بیان اینکه تامین سوخت واحدهای تولیدی کوچک با مشکل مواجه شده و تعرفه برق نیز افزایش یافته، حمایت مالی از واحدهای صنفی و واحدهای کوچک تولیدی و توزیعی را خواستار شد .