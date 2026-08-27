دبیر شورای عالی امنیت ملی هشدار داد: اگر آمریکا شرارتی علیه ایران آغاز کند بلایی بر سر منافع نظامی و اقتصادی آنها خواهیم آورد که در تاریخ ثبت شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، سردار سرلشکر محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی با شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی نخست وزیر و وزیر امور خارجه دولت قطر دیدار و گفت‌وگو کرد.

سرلشکر محسن رضایی در این دیدار با اشاره به کمک ایران به قطر در روزها و شرایط سخت؛ بر دوستی و برادری بین دو کشور تاکید کرد.

دبیر شورای عالی امنیت ملی با بیان اینکه ما به آمریکا بی اعتمادیم و آن‌ها بارها به دیپلماسی و مذاکره خیانت کرده‌اند؛ هشدار داد: اگر آمریکا شرارتی علیه ایران آغاز کند بلایی بر سر منافع نظامی و اقتصادی آن‌ها خواهیم آورد که در تاریخ ثبت شود.

سردار سرلشکر محسن رضایی ادامه داد: آمریکا باید ابتدا اقدامات عملی در جهت انجام شروط ایران انجام دهد و پس از آن ایران اقدام به بازگشایی تنگه هرمز خواهد کرد.

شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی نخست وزیر و وزیر امور خارجه دولت قطر با ابراز قدردانی از کمک‌های جمهوری اسلامی ایران در شرایط سخت و ارتباط برادری بین دو کشور؛ بیان داشت: در همکاری با جمهوری اسلامی ایران هیچگاه تردید نداشته‌ایم.

وی افزود: در شرایط حساس کنونی منطقه، با انگیزه مبتنی بر احساس مسئولیت، همواره برای همکاری با ایران مشتاقیم.