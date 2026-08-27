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فرماندار شهرستان رزن از بهرهبرداری ۹۲ طرح و آغاز عملیات اجرایی ۶۸ طرح جدید همزمان با هفته دولت خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، فرهاد جهانیان در گفتوگو ویژه خبری گفت: ۹۲ طرح با اعتباری افزون بر ۲ هزار و ۷۶۰ میلیارد تومان در شهرستان رزن به بهرهبرداری میرسد و عملیات اجرایی ۶۸ طرح جدید هم آغاز خواهد شد.
او تصریح کرد: این طرحها در بخشهای مختلف از جمله بهسازی روستاها، مسکن روستایی و شهری، توسعه سامانههای آبیاری، کشاورزی و گلخانهای، توسعه شبکه برق، پروژههای شهری، آموزشی و صنعتی اجرا شده است.
فرماندار شهرستان رزن گفت: در حوزه بنیاد مسکن، ۲۰۱ واحد مسکن روستایی با اعتباری افزون بر ۳۹۱ میلیارد تومان و ۹۴ واحد مسکن شهری با اعتباری افزون بر ۳۰۰ میلیارد تومان به بهرهبرداری میرسد.
فرهاد جهانیان افزود: در بخش کشاورزی هم ۹ طرح گلخانهای با مساحت حدود پنج و نیم هکتار، یک سردخانه پنجهزار تنی، طرحهای آبیاری و احیای قنوات به بهرهبرداری خواهد رسید.
او با اشاره به طرحهای حوزه زیرساخت تصریح کرد: ۲۰ کیلومتر روکش آسفالت راههای روستایی و ۱۶۰ کیلومتر خطکشی محورهای مواصلاتی، همچنین طرحهای تأمین آب، توسعه شبکه برق، پست ۶۳ کیلوولت و طرحهای صنعتی از دیگر طرحهای هفته دولت در شهرستان رزن است.
فرماندار شهرستان رزن با اشاره به اشتغال ایجادشده از محل طرحهای هفته دولت گفت: طرحهای به بهرهبرداری رسیده بیش از ۳۰۰ فرصت شغلی مستقیم ایجاد کردهاند و با احتساب طرحهای صنعتی، مشاغل خرد و خانگی، سهم قابل توجهی از تعهد اشتغال شهرستان محقق شده است.
فرهاد جهانیان، توسعه انرژیهای تجدیدپذیر را از اولویتهای شهرستان رزن دانست و افزود: همزمان با هفته دولت، عملیات اجرایی نیروگاههای خورشیدی در ۱۰ روستا آغاز میشود و تلاش داریم توسعه نیروگاههای خورشیدی را از طرحهای پراکنده به یک برنامه منسجم در سطح شهرستان تبدیل کنیم.
او تصریح کرد: در این زمینه از ظرفیت دهیاریها، بخش خصوصی و دستگاههای اجرایی استفاده خواهد شد.
فرهاد جهانیان با اشاره به احداث نیروگاه ۱۲ مگاواتی در شهر رزن گفت: این نیروگاه به علت برخی مسائل فنی هنوز به شبکه برق متصل نشده و به همین دلیل در فهرست طرحهای افتتاحی قرار نگرفته است، اما ظرفیت بزرگی در حوزه انرژی خورشیدی برای شهرستان ایجاد کرده است.
او همچنین توسعه گلخانهها را یکی از مهمترین محورهای توسعه اقتصادی شهرستان رزن عنوان و تصریح کرد: حدود ۹۰ درصد متقاضیان احداث گلخانه در استان همدان مربوط به شهرستان رزن هستند و این آمار نشاندهنده ظرفیت بالا و استقبال سرمایهگذاران از این حوزه است.
فرماندار شهرستان رزن گفت: حدود ۵۰ هکتار گلخانه در شهرستان به بهرهبرداری میرسد و حجم طرحهایی که عملیات اجرایی آنها آغاز میشود، چندین برابر طرحهای قابل بهرهبرداری است.
فرهاد جهانیان افزود: هدفگذاری شهرستان تا پایان سال ۱۴۰۷، احداث هزار هکتار گلخانه و تبدیل شهرستان رزن به یکی از قطبهای اصلی تولید محصولات گلخانهای کشور است.
او با اشاره به رفع موانع اداری پیش روی سرمایهگذاران تصریح کرد: در گذشته صدور پروانه تأسیس گلخانه ممکن بود بیش از یک سال زمان ببرد، اما با همکاری دستگاههای اجرایی، نظام مهندسی کشاورزی و جهاد کشاورزی، این فرآیند به شکل قابل توجهی تسریع شده است.
فرماندار شهرستان رزن گفت: هفته گذشته رکورد صدور پروانه تأسیس گلخانه در شهرستان ثبت شد و فرآیند صدور مجوز از زمان درخواست تا صدور پروانه حداکثر ۱۱ روز طول کشید.
فرهادجهانیان همچنین با اشاره به استقبال سرمایهگذاران از شهرستان رزن افزود: در یک سال گذشته حدود ۶ کارخانه صنعتی جدید در شهرستان پروانه تأسیس دریافت کردهاند.
او در پایان با اشاره به مشارکت مردم و تشکیل شوراهای محلات تصریح کرد: رویکرد مدیریت شهرستان این است که به جای انتظار برای حل خودکار مشکلات، مسائل را بهصورت دقیق شناسایی و برای رفع آنها برنامهریزی کنیم و هر مسئلهای که در سطح شهرستان قابل حل نباشد، از طریق مسئولان استانی و ملی تا رسیدن به نتیجه پیگیری خواهد شد.