اصلاح و تعریض پیچ بیسجرد در جوین
اصلاح و تعریض پیچ بیسجرد با هزینه بیش از ۱۰ میلیارد تومان در جوین انجام شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی
، رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای جوین طرح اصلاح هندسی و تعریض پیچ بیسجرد که در سال های اخیر به عنوان یکی از مطالبات اصلی مردم منطقه و یکی از نقاط پرحادثه در محورهای مواصلاتی این شهرستان به شمار می رفت، با هزینه بیش از ۱۰ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان تکمیل شد و به بهره برداری رسمی رسید.
علی جوادی افزود: این طرح فنی و ایمن سازی با هدف ارتقای ضریب ایمنی عبور و مرور، حذف نقاط حادثه خیز جاده ای، کاهش سوانح رانندگی و در پاسخ به مطالبات مستمر شهروندان و کاربران جاده ای به مرحله اجرا درآمد.
وی ادامه داد: عملیات زیرسازی این طرح از سال ۱۴۰۳ آغاز و عملیات اجرایی آن در سال ۱۴۰۴ تکمیل و تحویل داده شد.
جوادی کفت:: اصلاح و بهسازی این نقطه حادثه خیز به طول ۸۰۰ متر و با عرض ۱۱ متر اجرا شده و ۸ هزار و ۸۰۰ مترمربع آسفالت ریزی صورت گرفته و ۱۳۵ تن قیر مصرفی برای تکمیل آن به کار رفته است.
پیچ بیسجرد که با عنوان پیچ دزنرد نیز شناخته می شود در جاده اصلی نقاب به انداده و جاجرم واقع شده است و سالهای گذشته تصادفات منجر به فوت زیادی در این جاده رخ داده است.