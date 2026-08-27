به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ، رئیس اداره راهداری و حمل‌ و نقل جاده‌ ای جوین طرح اصلاح هندسی و تعریض پیچ بیسجرد که در سال‌ های اخیر به‌ عنوان یکی از مطالبات اصلی مردم منطقه و یکی از نقاط پرحادثه در محورهای مواصلاتی این شهرستان به شمار می‌ رفت، با هزینه بیش از ۱۰ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان تکمیل شد و به بهره‌ برداری رسمی رسید.

علی جوادی افزود: این طرح فنی و ایمن‌ سازی با هدف ارتقای ضریب ایمنی عبور و مرور، حذف نقاط حادثه‌ خیز جاده‌ ای، کاهش سوانح رانندگی و در پاسخ به مطالبات مستمر شهروندان و کاربران جاده‌ ای به مرحله اجرا درآمد.

وی ادامه داد: عملیات زیرسازی این طرح از سال ۱۴۰۳ آغاز و عملیات اجرایی آن در سال ۱۴۰۴ تکمیل و تحویل داده شد.

جوادی کفت:: اصلاح و بهسازی این نقطه حادثه‌ خیز به طول ۸۰۰ متر و با عرض ۱۱ متر اجرا شده و ۸ هزار و ۸۰۰ مترمربع آسفالت‌ ریزی صورت گرفته و ۱۳۵ تن قیر مصرفی برای تکمیل آن به کار رفته است.

پیچ بیسجرد که با عنوان پیچ دزنرد نیز شناخته می شود در جاده اصلی نقاب به انداده و جاجرم واقع شده است و سالهای گذشته تصادفات منجر به فوت زیادی در این جاده رخ داده است.