مردم ۱۰ روستای بخش روداب با همیاری و مشارکت دولت و مردم از راه آسفالته و ایمن بهره مند شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ، معاون استاندار و فرماندار ویژه سبزوار در آیین بهره برداری از راه آسفالته روستای فیلشور بخش روداب به طول ۱۴ کیلومتر گفت: مباحث مرتبط به راه دسترسی از دیرباز یکی از نیازهای بخش محروم روداب بوده است که مشکلاتی را در رفت و آمد ساکنان این منطقه ایجاد کرده بود.

حامد قربانی افزود: یکی از چالش ها در این زمینه پراکنش روستاها و وسعت جغرافیایی بخش روداب بود بنابراین توجه به توسعه زیرساخت های حوزه راه تا حدودی مغفول مانده بود که با روی کار آمدن دولت چهاردهم این مطالبه مردمی با بهره گیری از ظرفیت مشارکت های مردمی در دستور کار قرار گرفت.

وی ادامه داد: در همین راستا در بخش روداب عملیات آسفالت راه ارتباطی بیش از ۱۰ روستا به طول ۳۰ کیلومتر با کمک مجموعه دولت، اداره کل راهداری، حمل و نقل جاده ای، دهیاری ها و کارخانه سیمان به عنوان بخش خصوصی و مشارکت مردم اجرا شد.

قربانی گفت: با استفاده از این ظرفیت قانونی و مشارکت مردم مشکلات مرتبط با تردد روستاییان که به لحاظ پراکنش با مرکز بخش و شهرستان فاصله زیادی دارند برطرف شده است.