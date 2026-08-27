با حضور رئیس سازمان بهزیستی کشور ، چهار طرح مهم توانبخشی، مراقبتی و پیشگیرانه در یاسوج و دهدشت افتتاح شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، این طرح ها شامل افتتاح «کلینیک جامع توانبخشی» در خیابان گلستان ۱۲ یاسوج، «مرکز توانبخشی و مراقبتی شبانه‌روزی معلولان بالای ۱۴ سال» در خیابان دادگستری قدیم یاسوج، «مرکز نگهداری روزانه سالمندان» در خیابان آخر آسفالت یاسوج و همچنین «مرکز مشاوره ژنتیک» در شهر دهدشت است که گامی راهبردی در راستای تکریم سالمندان، ارائه خدمات تخصصی به توانخواهان و پیشگیری از معلولیت‌زایی در سطح استان به شمار می‌رود.