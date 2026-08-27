محمد آشوری تازیانی، به عنوان استاندار برگزیده کشوری در جشنواره شهید رجایی معرفی شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلج فارس؛ به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، در بیست‌ویکمین جشنواره شهید رجایی و آیین اختتامیه ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی کشور که با حضور رئیس جمهور برگزار شد، استانداری هرمزگان به عنوان، استانداری برگزیده کشور انتخاب و معرفی شد.

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محمد آشوری در بخش یاور مردم که به پاس تجلیل از کسانی که اجازه ندادند زندگی مردم متوقف شود و در مسیر خدمت‌رسانی ایستادند، همراه با استانداران استان‌های کرمان و بوشهر به عنوان استاندار برگزیده معرفی شد.



