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با ورود سرمایهگذاری ۳۰۰ میلیارد تومانی بخش خصوصی به شهرستان شاهیندژ، سومین معدن راکد آهک این منطقه پس از سالها توقف، دوباره به چرخه فعالیت بازگشت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، همزمان با هفته دولت، عملیات اجرایی طرح فرآوری آهک هیدراته و دانه بندی شرکت «پارس کانی کانیار» در شهرستان شاهیندژ با حضور استاندار آذربایجانغربی و جمعی از مدیران ارشد استانی و شهرستانی آغاز شد.
به گفته مدیرکل صنعت، معدن و تجارت آذربایجانغربی، این پروژه سومین معدن آهک در شاهیندژ است که پس از سالها رکود، دوباره فعال شده است.
خیرخواه گفت: این طرح با سرمایهگذاری ۳۰۰ میلیارد تومانی بخش خصوصی اجرا خواهد شد و با بهرهبرداری از آن، زمینه اشتغال مستقیم برای ۸۰ نفر فراهم میشود.
بر اساس اعلام سرمایهگذار، عملیات اجرایی این طرح با سرعت اجرا و با نصب ماشین آلات در بازه زمانی کمتر از یک سال آینده به بهرهبرداری خواهد رسید.