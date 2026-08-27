با ورود سرمایه‌گذاری ۳۰۰ میلیارد تومانی بخش خصوصی به شهرستان شاهین‌دژ، سومین معدن راکد آهک این منطقه پس از سال‌ها توقف، دوباره به چرخه فعالیت بازگشت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، همزمان با هفته دولت، عملیات اجرایی طرح فرآوری آهک هیدراته و دانه بندی شرکت «پارس کانی کانیار» در شهرستان شاهین‌دژ با حضور استاندار آذربایجان‌غربی و جمعی از مدیران ارشد استانی و شهرستانی آغاز شد.

به گفته مدیرکل صنعت، معدن و تجارت آذربایجان‌غربی، این پروژه سومین معدن آهک در شاهین‌دژ است که پس از سال‌ها رکود، دوباره فعال شده است.

خیرخواه گفت: این طرح با سرمایه‌گذاری ۳۰۰ میلیارد تومانی بخش خصوصی اجرا خواهد شد و با بهره‌برداری از آن، زمینه اشتغال مستقیم برای ۸۰ نفر فراهم می‌شود.

بر اساس اعلام سرمایه‌گذار، عملیات اجرایی این طرح با سرعت اجرا و با نصب ماشین آلات در بازه زمانی کمتر از یک سال آینده به بهره‌برداری خواهد رسید.