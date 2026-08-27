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فرماندار بیرجند گفت: طرح جامع ترافیک شهر بیرجند در حال بازنگری است تا پس از تصویب در شورای عالی، به عنوان سند بالادستی مدیریت ترافیک شهر مورد استفاده قرار گیرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، فرماندار بیرجند در برنامه دروازه دولت شبکه خاوارن گفت: راهاندازی سامانههای کنترل سرعت، بررسی نقاط حادثهخیز و تدوین طرح جامع ترافیک از جمله اقداماتی است که برای روانسازی تردد و افزایش ایمنی شهروندان در حال بررسی و اجرا است.
ناصری ایمنسازی معابر و کاهش تصادفات را از دیگر اولویتهای طرح جامع ترافیک عنوان کرد.