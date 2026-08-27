

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، فرماندار بیرجند در برنامه دروازه دولت شبکه خاوارن گفت: راه‌اندازی سامانه‌های کنترل سرعت، بررسی نقاط حادثه‌خیز و تدوین طرح جامع ترافیک از جمله اقداماتی است که برای روان‌سازی تردد و افزایش ایمنی شهروندان در حال بررسی و اجرا است.

ناصری ایمن‌سازی معابر و کاهش تصادفات را از دیگر اولویت‌های طرح جامع ترافیک عنوان کرد.