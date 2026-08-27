به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ، دبیر جشنواره ترنم وحدت گفت: همزمان با هفته وحدت، تربت‌ جام میزبان هنرمندانی از شهرستان‌ های تربت‌ جام، تایباد، خواف، باخرز، سرخس و صالح‌ آباد بود که با زبان مشترک موسیقی مقامی گرد هم آمدند.

صادق شریفی‌ نسب افزود: در این جشنواره، هنرمندان حاضر بخش‌ هایی از موسیقی مقامی و آیینی مناطق خود را برای حاضران اجرا کردند و جلوه‌ هایی از فرهنگ و هنر بومی منطقه به نمایش گذاشته شد.

دبیر جشنواره «ترنم وحدت» ادامه داد: یکی از بخش‌ های ارزشمند این رویداد، حضور همزمان هنرمندان پیشکسوت و جوان بود؛ چراکه انتقال تجربه از نسل پیشکسوت به نسل جدید می‌ تواند زمینه‌ ساز پویایی و حفظ موسیقی مقامی منطقه باشد.

شریفی‌ نسب تصریح کرد: برگزاری جشنواره «ترنم وحدت» نشان داد که موسیقی مقامی می‌ تواند فراتر از مرزهای جغرافیایی، زمینه‌ ای برای همدلی، وحدت و معرفی ظرفیت‌ های فرهنگی شهرستان‌ های مختلف باشد.

وی گفت: امشب صدای موسیقی مقامی از تربت‌ جام به گوش رسید و هنرمندان شش شهرستان خراسان رضوی در کنار یکدیگر بر صحنه جشنواره «ترنم وحدت» حضور یافتند تا بخشی از میراث فرهنگی و هنری این خطه را به مخاطبان عرضه کنند.