استاندار کرمان گفت: اقداماتی که در استان در حال انجام است، کرمان را به جایگاه نخست کشور در زمینه استفاده از اعتبار مالیاتی خواهد رساند

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان محمدعلی طالبی در آیین افتتاح ۵ پروژه شرکت ملی صنایع مس ایران در شهربابک اظهار کرد: برنامه شرکت ملی مس در جایگاه راهبر و سرمایه‌گذار می‌تواند در زمینه تکمیل زنجیره ارزش مس، اقدامات ماندگاری برای این موضوع توسعه‌ای در استان کرمان رقم بزند.

استاندار کرمان همچنین از در حال تعیین تکلیف بودن برخی محدوده‌های بلاتکلیف مس خبر داد و گفت: این روند می‌تواند به رونق و توسعه استان، به‌ویژه در جنوب کرمان، کمک کند.

طالبی با اشاره به معدن کرور افزود: معدن کرور مورد انتظار مردم جنوب استان است و امیدواریم به‌زودی تعیین تکلیف و شروع فرآیند اجرایی این معدن انجام شود.

وی در ادامه با اشاره به تأکید رئیس‌جمهوری بر مدرسه‌سازی، از تفاهم‌نامه استان با شرکت ملی مس، شرکت صنعتی معدنی گل‌گهر، گوهرزمین و دو خودروسازی استان خبر داد و گفت: شرکت ملی مس در ایفای این مسئولیت‌ها در کنار گل‌گهر پیشرو است.

استاندار کرمان اظهار کرد: تأکید رئیس‌جمهوری می‌تواند موجب تسریع در اجرای تفاهم‌نامه مدرسه‌سازی و افزایش نقش شرکت ملی مس در این حوزه در استان شود.

طالبی همچنین بر استفاده از اعتبار مالیاتی تأکید کرد و گفت: پروژه‌های استان در این زمینه در حال نهایی شدن است و پروژه‌هایی که با شرکت ملی مس مصوب و درباره آنها تفاهم می‌شود، از اعتبار مالیاتی این شرکت کسر خواهد شد.

وی افزود: کاری که ما داریم در استان انجام می‌دهیم، استان کرمان را به جایگاه اول کشور در بحث استفاده از اعتبار مالیاتی تبدیل خواهد کرد

استاندار کرمان در پایان گفت: استفاده از این ظرفیت می‌تواند دانشگاه‌های استان را فعال و تحرک جدی در شرکت‌های دانش‌بنیان استان ایجاد کند.

غلامرضا نویدی، نماینده مردم شهربابک در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به پنجاهمین سالگرد شهرستان‌شدن شهربابک، خواستار تسریع در اجرای طرح‌های توسعه‌ای، زیرساختی و مسئولیت اجتماعی در این شهرستان شد.

وی با اشاره به توسعه اراضی مسکن گفت: ۴۰۰ هکتار در حوزه شهر‌ها و ۴۰۰ هکتار در روستا‌ها در حال پیگیری است و تلاش می‌شود واگذاری زمین و مسکن به متقاضیان طی دو سال آینده به‌روز شود.

نویدی همچنین از اقدامات انجام‌شده در حوزه راه، خرید و راه‌اندازی دستگاه MRI و ایجاد مرکز هیئت‌امنایی آموزش فنی و حرفه‌ای با همکاری شرکت ملی مس خبر داد و خواستار توسعه آموزش نیروی انسانی مورد نیاز صنعت در شهرستان شد.

وی با تأکید بر مطالبات زیست‌محیطی مردم گفت: رفع آلایندگی خاتون‌آباد باید به‌صورت جدی دنبال شود؛ مردم نگران هستند و تلف‌شدن دام‌ها نیز به دغدغه جدی منطقه تبدیل شده است.