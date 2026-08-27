سرپرست وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح در فضای مجازی نوشت: ایران در میدان عمل معادلات قدرت منطقه را تغییرداد و ثابت کرد دوران بزن درو، لشکرکشی از پشت اقیانوس‌ها و تهدید تمام شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ سردار ابن‌الرضا سرپرست وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح در فضای مجازی تاکید کرد: ایران در میدان عمل معادلات قدرت منطقه را تغییرداد و ثابت کرد دوران بزن درو، لشکرکشی از پشت اقیانوس‌ها و تهدید تمام شده است.

نمایش مضحک رسانه‌ای، واقعیت میدان و طرف پیروز را تغییر نمی‌دهد.

تاریخ چند هزار ساله ایران را بخوانید؛ تا بفهمید باید با ملت ایران با زبان احترام سخن گفت.