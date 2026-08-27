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عملیات اجرایی طرح فرآوری آهک هیدراته با سرمایهگذاری ۲۰۰ میلیارد تومانی در شهرستان شاهیندژ آغاز شد. این طرح با حضور استاندار آذربایجان غربی کلنگزنی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، همزمان با هفته دولت، عملیات اجرایی طرح فرآوری آهک هیدراته شرکت «درسا سنگ صدرا» در شهرستان شاهیندژ با حضور استاندار آذربایجانغربی و جمعی از مدیران ارشد استانی و شهرستانی در محل معدن آغاز شد.
در این مراسم، کلنگ اجرای طرح فرآوری آهک هیدراته «درسا سنگ صدرا» در محدوده معدن که جدیدا گواهی کشف صادر شده است به زمین زده شد تا یکی از طرحهای جدید بخش معدن و صنایع معدنی شهرستان شاهیندژ وارد مرحله اجرایی شود.
خیرخواه، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت آذربایجان غربی در مراسم کلنگ زنی این طرح با تشریح وضعیت طرح گفت: این طرح با سرمایهگذاری ۲۰۰ میلیارد تومان اجرا خواهد شد و با بهرهبرداری از آن، زمینه اشتغال مستقیم برای ۵۰ نفر فراهم میشود.
بر اساس اعلام سرمایهگذار، عملیات اجرایی این طرح با سرعت دنبال خواهد شد و به گفته وی، کارخانه فرآوری آهک هیدراته «درسا سنگ صدرا» کمتر از یک سال آینده نصب و به بهرهبرداری خواهد رسید.
استان آذربایجانغربی با برخورداری از ظرفیتهای متنوع معدنی، در سالهای اخیر توسعه فرآوری و جلوگیری از خامفروشی را به عنوان یکی از محورهای مهم توسعه بخش معدن دنبال کرده است.