مرحله دوم طرح جامع شهری پیرانشهر تصویب شد و با الحاق ۵۸۷ هکتار اراضی به محدوده شهر، مسیر برای توسعه کالبدی و تأمین نیازهای آتی مسکن این شهر هموارتر شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، شهردار پیرانشهر از تصویب مرحله دوم طرح جامع شهری این شهرستان و الحاق ۵۸۷ هکتار از اراضی به محدوده شهر خبر داد و گفت: ۹۰ هکتار آن به اجرای طرح نهضت ملی مسکن اختصاص دارد.

صفر تفاخر اظهار کرد: مرحله دوم طرح جامع شهری پیرانشهر به تصویب رسیده و براساس آن، در مجموع ۵۸۷ هکتار از اراضی به محدوده این شهر الحاق شده است.

وی افزود: از مجموع اراضی الحاقی، ۴۹۷ هکتار مربوط به اراضی شهری و ۹۰ هکتار نیز برای اجرای طرح نهضت ملی مسکن در نظر گرفته شده است.

شهردار پیرانشهر گفت: اختصاص ۹۰ هکتار از اراضی برای اجرای طرح نهضت ملی مسکن، برای نخستین‌بار و به صورت پایلوت در سطح کشور در پیرانشهر به تصویب رسیده است.

تفاخر با اشاره به کاربری اولیه اراضی الحاقی گفت: کاربری این اراضی در مرحله نخست «مزروعی» تعیین شده و هرگونه تغییر کاربری و استفاده از این اراضی تابع ضوابط و مقررات قانونی خواهد بود.

وی تاکید کرد: شهروندان باید توجه داشته باشند که هرگونه ساخت‌وساز در محدوده‌های جدید الحاقی، منوط به انجام مصالحه با شهرداری پیرانشهر یا اداره راه و شهرسازی شهرستان و طی کردن کامل مراحل قانونی است و بدون اخذ مجوز‌های لازم، امکان ساخت‌وساز وجود ندارد.

شهردار پیرانشهر خاطرنشان کرد: تصویب طرح جامع و الحاق این میزان اراضی به محدوده شهر می‌تواند زمینه توسعه متوازن پیرانشهر، پاسخ‌گویی به نیاز‌های آتی در حوزه مسکن و فراهم شدن بستر توسعه کالبدی شهر را فراهم کند.