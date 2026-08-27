رئیس سازمان زندان‌ها توسعه زیرساخت‌ها و اجرای طرح‌های عمرانی را در ارتقای کیفیت خدمات زندانبانی، حفظ کرامت انسانی و صیانت از حقوق شهروندی مددجویان مؤثر دانست و بر ضرورت تکمیل طرح های نیمه‌تمام و رفع نیازهای زیرساختی زندان‌های استان تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان، حیدر آسیابی، در نخستین سفر استانی خود به همراه رئیس‌کل دادگستری و مدیرکل زندان‌های گلستان، با حضور در زندان مرکزی گرگان، از بخش‌های مختلف این مرکز اصلاحی و تربیتی بازدید و روند ارائه خدمات، وضعیت نگهداری مددجویان و اجرای برنامه‌های اصلاحی و تربیتی را بررسی کرد.

حیدر آسیابی در این بازدید از بخش‌های مختلف زندان مرکزی گرگان بازدید کرد و از نزدیک در جریان روند فعالیت‌ها و نحوه ارائه خدمات به مددجویان قرار گرفت.

در ابتدای این بازدید، سردخانه ۱۰۰ تنی زندان مرکزی گرگان با حضور رئیس سازمان زندان‌ها به بهره‌برداری رسید.

این طرح در مساحت ۱۸۸ مترمربع و با اعتباری بالغ بر ۶۰ میلیارد ریال احداث شده و با هدف ارتقای زیرساخت‌های نگهداری و تأمین مواد غذایی مورد نیاز زندان به بهره‌برداری رسیده است.

آسیابی همچنین با حضور در بخش‌های مختلف زندان مرکزی گرگان، وضعیت نگهداری مددجویان، شرایط بهداشتی، نحوه ارائه خدمات و روند اجرای برنامه‌های اصلاحی، تربیتی، فرهنگی و حرفه‌آموزی را مورد بررسی قرار داد و بر ارتقای مستمر کیفیت خدمات و رعایت دقیق ضوابط و استاندارد‌های بهداشتی و درمانی تأکید کرد.

وی در ادامه با حضور در جمع مددجویان و در گفت‌وگویی چهره‌به‌چهره، مسائل، مشکلات و درخواست‌های آنان را شنید و دستورات لازم را برای بررسی و پیگیری موارد مطرح‌شده صادر کرد.

رئیس سازمان زندان‌ها همچنین بر استمرار برنامه‌های اصلاحی و تربیتی، توسعه مهارت‌آموزی و اشتغال، توجه به سلامت و بهداشت مددجویان و فراهم کردن زمینه بازگشت سالم آنان به جامعه تأکید کرد و خواستار نظارت مستمر مدیران بر کیفیت اجرای این برنامه‌ها شد.