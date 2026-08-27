به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مسعود پزشکیان، بعد از ظهر امروز پنجشنبه پنجم شهریور ۱۴۰۵، در دیدار شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی، نخست‌وزیر و وزیر امور خارجه قطر، با اشاره به حوادث تلخ اخیر اظهار داشت: اتفاقاتی رخ داد که قابل قبول نبود، اما همچنان بر این باوریم که ایران و قطر دو کشور دوست و برادر هستند و می‌توان مسائل پیش‌آمده را با تفاهم حل کرد.

رئیس‌جمهور با بیان اینکه آمریکا و رژیم صهیونیستی خواهان آرامش منطقه نیستند، تصریح کرد: قرار بود ایران و قطر اقدامات مشترک زیادی انجام دهند، اما جنگ باعث شد اجرای توافقات و توسعه تعاملات دو کشور به تأخیر بیفتد. نقشه رژیم صهیونیستی جلوگیری از برقراری روابط صمیمانه میان مسلمانان است. از تلاش‌های دولت قطر و امیر این کشور برای میانجی‌گری و برقراری صلح و آرامش قدردانی می‌کنیم و این تلاش‌ها برای جمهوری اسلامی ایران ارزشمند است.

پزشکیان با تأکید بر اینکه ایران به دنبال جنگ و گسترش دامنه درگیری‌ها نیست، افزود: جنگ به ایران تحمیل شد و ادامه آن به زیان کشور، منطقه و جهان است. منطق حکم می‌کند اجرای تفاهم‌نامه به همان شیوه گذشته از سر گرفته شود و مسائل از مسیر گفت‌و‌گو حل‌وفصل گردد، نه اینکه کشور‌ها برای حل مشکلات به جنگ و نشان دادن چنگ و دندان متوسل شوند. اختلافات موجود میان کشور‌های منطقه برازنده ملت‌های مسلمان نیست.

رئیس‌جمهور با اشاره به تلاش برخی جریان‌ها در آمریکا، رژیم صهیونیستی و حتی داخل ایران برای جلوگیری از شکل‌گیری توافق‌ها، خاطرنشان کرد: مسئولان آمریکایی باید صدا‌هایی را که برای جلوگیری از بازگشت آرامش به منطقه تلاش می‌کنند، نادیده بگیرند. منافع عده‌ای در ادامه جنگ است، اما جمهوری اسلامی ایران معتقد است صلح و امنیت به سود ایران، منطقه و جهان خواهد بود.

پزشکیان حملات آمریکا به ایران را اقدامی مغایر با همه موازین حقوق بین‌الملل دانست و گفت: آمریکایی‌ها ناجوانمردانه رهبر، فرماندهان، دانش‌آموزان و مردم ایران را هدف قرار دادند؛ اقدامی که در هیچ چارچوب حقوقی بین‌المللی قابل قبول نیست. ایران به دنبال جنگ نبوده، نیست و نخواهد بود، اما زیر بار زورگویی نیز نخواهد رفت. طرف‌های مقابل باید تمام حقوق ملت ایران را در همه زمینه‌ها و در چارچوب قوانین بین‌المللی به رسمیت بشناسند؛ جمهوری اسلامی ایران چیزی فراتر از حقوق قانونی خود نمی‌خواهد.

رئیس‌جمهور با قدردانی از تلاش‌های قطر، پاکستان، عمان و دیگر کشور‌های فعال در مسیر برقراری صلح و امنیت اظهار داشت: در هفته وحدت و میلاد پیامبر رحمت و مهربانی، مسلمانان باید بار دیگر به ید واحده تبدیل شوند، چرا که توسعه، امنیت و عزت جهان اسلام در گرو وحدت مسلمانان است. از شیخ تمیم، امیر قطر، برای سفر به ایران دعوت می‌کنم و معتقدم این سفر می‌تواند بسیاری از ابهامات و سوءتفاهم‌ها را برطرف کند. ایران همچنین از کمک قطر در زمینه خلبانان قدردانی خواهد کرد.

در بخش دیگری از این دیدار، شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی، نخست‌وزیر و وزیر امور خارجه قطر، با بیان اینکه دکتر پزشکیان نزد امیر قطر از جایگاهی ویژه برخوردار است، گفت: شیخ تمیم، رئیس‌جمهور ایران را همچون برادر می‌داند. باوجود تمام اتفاقات رخ‌داده، احترام عمیق و صادقانه میان دو کشور پابرجاست. قطر به دنبال بازگرداندن ثبات به منطقه است و دست گشوده ایران به سوی کشور‌های منطقه و تلاش جمهوری اسلامی برای تأمین امنیت و آرامش را به‌خوبی می‌بیند. امیدواریم با ادامه این رویکرد، مشکلات پیش‌رو برطرف شود.

نخست‌وزیر و وزیر امور خارجه قطر با تأکید بر خواست کشورش برای برخورداری ملت ایران از امنیت، پیشرفت و رفاه افزود: مردم ایران برادران دینی ملت قطر هستند. جنگ از داخل منطقه آغاز نشد و از بیرون به منطقه تحمیل شد، اما هزینه‌های جنگ را همه کشور‌های منطقه می‌پردازند. شرایط کنونی مسئولیتی مشترک بر دوش ملت‌های منطقه قرار داده است تا امنیت، توسعه و پیشرفت را برای همه فراهم کنند.

شیخ محمد قطر را برادری صادق برای جمهوری اسلامی ایران توصیف کرد و اظهار داشت: قطر مسیر بازگشت به انسانیت، امنیت و آرامش را با جدیت دنبال خواهد کرد. تلاش‌های ارزشمندی از سوی پاکستان و عمان انجام شده است و قطر نیز بر حمایت از اجرایی شدن تفاهمات تأکید دارد. زبان زور و تهدید راهکار نیست و باید با دیپلماسی، عقلانیت و منطق، ثبات، امنیت و آرامش اقتصادی را به منطقه بازگرداند.

نخست‌وزیر قطر با اشاره به تماس‌های مستمر با سیدعباس عراقچی خاطرنشان کرد: رایزنی‌ها با وزیر امور خارجه ایران با هدف ایجاد فضای لازم برای بازگشت ثبات ادامه دارد. قطر ‌نمی‌خواهد ملت ایران با مشکل مواجه باشد و کشور‌های منطقه فقط نظاره‌گر شرایط باشند. هر کمکی که برای کاهش مشکلات ملت برادر ایران امکان‌پذیر باشد، انجام خواهیم داد.

وزیر امور خارجه قطر با اشاره به ظرفیت‌های همکاری میان دو کشور تصریح کرد: درباره اجرای تفاهمات و توسعه همکاری‌ها با وزیران دولت ایران در گفت‌و‌گو هستیم و قطر برای گسترش زمینه‌های همکاری با جمهوری اسلامی ایران آمادگی دارد. در حوزه‌های برق و انرژی نیز رایزنی‌هایی با وزیران مسئول انجام شده و آمادگی کامل برای همکاری با ایران وجود دارد. ظرفیت‌های بیشتری نیز برای توسعه همکاری‌های دوجانبه در آینده پیش‌روی دو کشور قرار دارد.

نخست‌وزیر و وزیر امور خارجه قطر بر ضرورت تلاش‌های فراگیر برای دستیابی به راه‌حل‌های عملی از مسیر دیپلماسی تأکید کرد و گفت: روز‌های آینده پرکار و پرفشار خواهد بود و تیم قطری از فردا فعالیت خود را آغاز خواهد کرد. امیدواریم تلاش‌ها به نتایج مطلوب منجر شود و با بازگشت به فضای دیپلماسی، راه‌حل‌های عملی مورد بررسی قرار گیرد. اطمینان داریم رئیس‌جمهور ایران از تلاش‌ها و تحرکات دیپلماتیک حمایت خواهد کرد. درباره موضوع خلبانان نیز در‌های قطر به روی ایران باز است و مسائل مربوط به برادران ایرانی با صداقت پیگیری خواهد شد.