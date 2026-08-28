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مدیرکل دفتر فنی استانداری خوزستان از امکان تسویه بدهی مالیاتی افراد از طریق مشارکت در اجرای طرحهای عمرانی استان خبر داد و گفت: طرحهای عمرانی با پیشرفت فیزیکی بالای ۷۰ درصد در اولویت تکمیل قرار دارند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ بهنام مریدی، با اشاره به کاهش درآمدهای مالیاتی دولت در شرایط جنگی، گفت: مالیات یکی از منابع درآمدی دولت است و به دلیل شرایط موجود و کاهش فشار مالیاتی، میزان درآمدهای وصولی در این بخش کاهش یافته است.
وی افزود: با توجه به محدودیت منابع و مشکلات نقدینگی، تکمیل طرحهای عمرانی با پیشرفت فیزیکی بالای ۷۰ درصد در اولویت استان قرار دارد.
مدیرکل دفتر فنی استانداری خوزستان ادامه داد: طرح مولدسازی نیز در دستور کار دولت قرار گرفته است تا با فروش اموال مازاد دولت، منابع مالی مورد نیاز برای تکمیل طرحهای عمرانی تأمین شود.
مریدی همچنین از ظرفیت مشارکت بدهکاران مالیاتی در اجرای طرحهای عمرانی خبر داد و گفت: بر اساس تصمیم دولت، افرادی که بدهی مالیاتی دارند میتوانند در ازای پرداخت بدهی خود در اجرای طرحهای عمرانی استان مشارکت کنند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ضرورت همکاری سرمایهگذاران برای تأمین و تولید برق در خوزستان بیان کرد: ۶۰۰ هکتار زمین در مقابل شهر رامین برای تولید ۵۵ مگاوات برق در نظر گرفته شده است و سرمایهگذاران میتوانند از این ظرفیت استفاده کنند.
مدیرکل دفتر فنی استانداری خوزستان محور غیزانیه به سمت هفتکل را از مسیرهای خطرآفرین استان عنوان کرد و افزود: مسیر مسجدسلیمان نیز از محورهای پرتردد است و ایمنسازی این جادههای خطرآفرین و پرتردد در برنامه استان قرار دارد.
مریدی با اشاره به مشکلات مالی در اجرای طرحهای راهسازی گفت: بخشی از مطالبات پیمانکاران جادهسازی در استان تأمین نشده است، اما عملیات ترمیم و بهسازی جادههای خوزستان همچنان ادامه دارد.
وی کمبود نقدینگی را مهمترین مشکل در روند ایمنسازی جادههای استان دانست و بر ضرورت تأمین منابع برای تکمیل طرحهای راهسازی و ارتقای ایمنی محورهای پرتردد خوزستان تأکید کرد.