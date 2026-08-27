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مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی خوزستان از ساخت و تکمیل ۴ هزار واحد مسکونی در روستاها و شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر جمعیت طی ۲ سال اخیر خبر داد و گفت: این واحدها در حال واگذاری و تحویل به متقاضیان است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی خوزستان گفت: در ۲ سال اخیر ۴ هزار واحد مسکونی در روستاها و شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر جمعیت با حمایت دولت چهاردهم ساخته و تکمیل شده و در حال واگذاری و تحویل به متقاضیان است.
محمود اکبریفضلی با تشریح مهمترین طرحها و اقدامات بنیاد مسکن انقلاب اسلامی خوزستان در دولت چهاردهم افزود: این مجموعه با تمام توان در روستاها، شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر جمعیت و همچنین شهرهای بالای ۲۵ هزار نفر، اجرای طرحهای عمرانی و مسکنسازی را دنبال میکند.
وی به روند اجرای طرح نهضت ملی مسکن در استان اشاره کرد و ادامه داد: حدود ۷۶۰ واحد مسکونی در قالب این طرح به مرحله تکمیل و افتتاح رسیده که به متقاضیان تحویل خواهد شد.
مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی خوزستان همچنین از اجرای طرحهای گسترده عمران روستایی خبر داد و گفت: عملیات بهسازی و اجرای طرح هادی در ۴۰۰ روستای استان به پایان رسیده و این طرحها به بهرهبرداری خواهند رسید.
اکبریفضلی از صدور حدود ۱۱ هزار و ۵۰۰ جلد سند مالکیت اماکن مسکونی در روستاها و شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر جمعیت نیز خبر داد و افزود: این اسناد با همکاری بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و ادارهکل ثبت اسناد و املاک خوزستان صادر شده و همزمان با هفته دولت به مردم اهدا میشود.
وی در ادامه به طرح «خانه امید» اشاره کرد و گفت: این طرح با هدف حمایت از اقشار کمدرآمد و دهکهای یک تا چهار درآمدی در شهرها و روستاها اجرا میشود و براساس برنامهریزی انجامشده، حدود ۲۰۰ واحد از این طرح تا آذرماه امسال تکمیل و به متقاضیان تحویل خواهد شد.