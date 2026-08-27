به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ نیمه اول این دیدار که در سالن اختصاصی شهرداری ساوه برگزار شد، با تساوی بدون گل به پایان رسید و با شروع نیمه دوم این تیم میزبان بود که برتری خود را با گل مهدی جامع به پالایش نفت اصفهان تحمیل کرد تا در ادامه باز هم ساوجی ها با گل وحید شفیعی از حریف خود پالایش نفت اصفهان پیش بیفتند، اما این پایان کار نبود و محمد حسین فهیمی نیز توانست سومین گل را به تور دروازه میهمان اصفهانی برساند تا این مسابقه با برتری سه بر صفر شهرداری ساوه به پایان برسد.

دیگر نمایندگان فوتسال استان تیم‌های پالایش نفت شازند و سن ایچ ساوه در روز دوم بازی های هفته دوم ، فردا جمعه ششم شهریور در شهرهای شازند و زرند کرمان، به ترتیب مقابل تیم‌های دائم پناه مشهد و فولاد زرند ایرانیان پا به میدان می‌گذارند