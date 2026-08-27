مردم آبادان و خرمشهر در صد و هشتادمین شب «میدان‌داری اقتدار» با حضور پرشور، بار دیگر وحدت و انسجام ملی خود را به نمایش گذاشتند.

میدان‌داری اقتدار مردم آبادان و خرمشهر در صد و هشتادمین شب

میدان‌داری اقتدار مردم آبادان و خرمشهر در صد و هشتادمین شب

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ صد و هشتادمین شب تجمعات «میدان‌داری اقتدار» در آبادان و خرمشهر با حضور خانواده‌ها، جوانان و اقشار مختلف مردم برگزار شد.

حاضران با حضور در این تجمعات، بر همبستگی، اتحاد و همراهی مردم تأکید کردند و نشان دادند دغدغه‌های مشترک و پیوندهای اجتماعی همچنان پابرجاست.

این تجمعات هر شب به صحنه‌ای برای نمایش وحدت و انسجام مردمی تبدیل شده و مردم آبادان و خرمشهر با حضور خود، جلوه‌های تازه‌ای از اتحاد و همراهی را به تصویر می‌کشند.