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مردم آبادان و خرمشهر در صد و هشتادمین شب «میدانداری اقتدار» با حضور پرشور، بار دیگر وحدت و انسجام ملی خود را به نمایش گذاشتند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ صد و هشتادمین شب تجمعات «میدانداری اقتدار» در آبادان و خرمشهر با حضور خانوادهها، جوانان و اقشار مختلف مردم برگزار شد.
حاضران با حضور در این تجمعات، بر همبستگی، اتحاد و همراهی مردم تأکید کردند و نشان دادند دغدغههای مشترک و پیوندهای اجتماعی همچنان پابرجاست.
این تجمعات هر شب به صحنهای برای نمایش وحدت و انسجام مردمی تبدیل شده و مردم آبادان و خرمشهر با حضور خود، جلوههای تازهای از اتحاد و همراهی را به تصویر میکشند.