معاون ارزی بانک مرکزی، از تأمین بیش از ۱۷ میلیارد دلار ارز از ابتدای سال تاکنون برای بخش‌های صنعت، کشاورزی، دارو و بهداشت خبر داد.

تامین ۱۷ میلیارد دلار ارز برای صنایع، کشاورزی و بهداشت

تامین ۱۷ میلیارد دلار ارز برای صنایع، کشاورزی و بهداشت

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، گودرزی از تأمین بیش از ۱۷ میلیارد دلار ارز از ابتدای سال تاکنون برای بخش‌های صنعت، کشاورزی، دارو و بهداشت خبر داد و گفت: فاصله زمانی تخصیص تا تأمین ارز اکنون به حداکثر دو هفته رسیده، در حالی که پیش از این گاهی به شش ماه یا بیشتر می‌رسید.

وی خاطرنشان کرد: تخصیص‌های ارزی که به دلیل شرایط موجود منقضی شوند، از سوی بانک مرکزی تمدید خواهند شد تا فعالان اقتصادی امکان خرید ارز و تأمین نیاز‌های وارداتی خود را داشته باشند.

به گفته معاون ارزی بانک مرکزی، مهلت تسویه تعهدات ارزی واردکنندگان نیز فعلاً تا پایان شهریور تمدید شده و بانک مرکزی به دنبال افزایش این مهلت است. درباره تعهدات صادراتی نیز با توجه به شرایط موجود، مساعدت‌های لازم انجام خواهد شد و تمدید مهلت‌ها تا زمان ادامه این شرایط در دستور کار قرار دارد.

معاون ارزی بانک مرکزی گفت: موضوع کاهش میزان ایفای تعهدات صادرکنندگان گروه یک از ۱۰۰ درصد نیز در کارگروه مربوطه در حال بررسی است. همچنین تاکنون بیش از ۲ میلیارد دلار از تعهدات صادراتی گروه دو با اسکناس و تقریباً با نرخ توافقی تسویه شده است.

گودرزی افزود: توسعه معاملات مستقیم و تسهیل فروش ارز صادراتی گروه دو نیز در دستور کار بانک مرکزی قرار دارد تا صادرکنندگان بتوانند ارز بیشتری عرضه کنند و واردکنندگان از این مسیر تأمین ارز شوند.