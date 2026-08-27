بهینه سازی انرژی در صنعت

کاهش مصرف انرژی با نوسازی ماشین آلات صنعتی، مدیر نوسازی و بازسازی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران می‌گوید سال گذشته برای نوسازی صنایع کوچک اعتبار ۳۲۰ میلیارد تومانی در نظر گرفته شد.