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بهینه سازی انرژی در صنعت

کاهش مصرف انرژی با نوسازی ماشین آلات صنعتی، مدیر نوسازی و بازسازی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران می‌گوید سال گذشته برای نوسازی صنایع کوچک اعتبار ۳۲۰ میلیارد تومانی در نظر گرفته شد.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۶/۰۵- ۱۹:۲۲
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برچسب ها: بهینه سازی مصرف انرژی ، مصرف انرژی
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