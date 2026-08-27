دبیر کل سازمان همکاری‌های اقتصادی اکو، موقعیت جغرافیایی ایران را در اتصال کشور‌های عضو اکو از طریق دریا و خشکی به یکدیگر ممتاز دانست.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان، دبیر کل سازمان همکاری‌های اقتصادی اکو با اشاره به سهم حدود ۹ درصدی این سازمان از تجارت یک تریلیون دلاری در این منطقه گفت: مذاکره مجدد و اصلاح مجدد موافقتنامه جامع تجاری اکو که سال‌ها اجرایی نشده در دستور کار گرفته است و همچنین استراتژی تسهیل تجارت اکو را اخیرا با هدف افزایش حجم درامد‌های تجاری در دستور کار قرار داده‌ایم.

وی در ادامه موقعیت جغرافیایی ایران را در اتصال کشور‌های عضو اکو از طریق دریا و خشکی به یکدیگر ممتاز خواند.

عبدالحکیم آق ارکاکلی نماینده مردم گنبدکاووس با اشاره به روابط حسنه ایران و ترکمنستان هم گفت:

در هجدهمین کمیسیون مشترک دو کشور بر ایجاد بازارچه مرزی اینچه برون با هدف تقویت امنیت و توسعه اقتصادی تاکید شده است که باید عملیاتی شود.

سلیمان هاشمی فرماندار ویژه گنبدکاووس نیز تصریح کرد: ایجاد بازارچه مرزی اینچه برون می‌تواند بستر همکاری‌های مشترک بین ایران و ترکمنستان را گسترش دهد.

او علاوه بر این، پیشنهاد خواهر خواندگی گنبدکاووس با یکی از شهر‌های ترکمنستان و اجرای کورس‌های مشترک سوارکاری را بیان کرد.

الیاس غایپوف سفیر ترکمنستان هم با استقبال از راه اندازی بازارچه مرزی اینچه برون با همکاری سازنان اکو تاکید کرد: این بازارچه در آینده نزدیک ایجاد خواهد شد.

در پایان جلسه دو فعال اقتصادی گنبدکاووس تسهیل در صادرات، ایجاد زنجیره صادرات فرش، راه اندازی کارگروه مشترک صنایع دستی ایران و ترکمنستان، ایجاد برند صادراتی و نشان جغرافیایی را مطرح کردند.

نشست مشترک دبیر کل اکو و سفیر ترکمنستان با حضور نماینده مردم گنبدکاووس، فرماندار ویژه و فعالان اقتصادی شهرستان برگزار شد.