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شهر آبگرم با چشمههای طبیعی، هوای خنک و طبیعت کوهستانی، یکی از مقصدهای جذاب گردشگری در جنوب استان قزوین است که در برنامه «ایران جان» به مخاطبان معرفی میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، آبگرم، نگین طبیعت جنوب استان قزوین، شهری با ظرفیتهای متنوع گردشگری است که میتواند به یکی از مقصدهای جذاب سفر در این استان تبدیل شود.
چشمههای آبگرم، مهمترین جاذبه طبیعی این شهر به شمار میروند؛ چشمههایی که در کنار هوای خنک و طبیعت کوهستانی، حالوهوایی متفاوت برای سفرهای تابستانی ایجاد کردهاند.
طبیعت بکر، چشماندازهای کوهستانی و چشمههای آبگرم، این شهر را به یکی از ظرفیتهای مهم گردشگری قزوین تبدیل کرده است.
آبگرم اکنون یکی از قابهای برنامه «ایران جان» برای معرفی جاذبهها و ظرفیتهای استان قزوین است.
برنامه «ایران جان، قزوین ایران» از هفتم تا سیزدهم شهریور، ظرفیتهای گردشگری، فرهنگی و طبیعی استان قزوین را به مخاطبان معرفی میکند.