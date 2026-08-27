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مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس خوزستان از افتتاح ۲۵ طرح آموزشی با ۱۰۲ کلاس درس همزمان با هفته دولت خبر داد و گفت: تا مهر امسال نیز ۱۴۱ فضای آموزشی با ۵۵۰ کلاس درس به دانشآموزان استان تحویل خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ بابک ممبینی با تشریح اقدامات این ادارهکل برای تحقق عدالت آموزشی گفت: افتتاح ۲۵ طرح آموزشی با ۱۰۲ کلاس درس در هفته دولت و تحویل ۱۴۱ فضای آموزشی با ۵۵۰ کلاس درس تا مهر امسال، بخشی از برنامههای توسعه فضاهای آموزشی در خوزستان است.
وی افزود: تحقق این اقدامات حاصل همافزایی و تعامل دولت، ادارهکل نوسازی مدارس، آموزش و پرورش و بهویژه مشارکت خیرین مدرسهساز است.
مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس خوزستان با اشاره به نگاه ویژه دولت چهاردهم به حوزه تعلیم و تربیت گفت: توسعه زیرساختهای آموزشی و رفع کمبود فضاهای آموزشی در اولویت قرار دارد و در همین راستا ساخت ۲۹۲ مدرسه با ظرفیت یکهزار و ۱۰۰ کلاس درس در دستور کار قرار گرفته است.
ممبینی نقش خیرین مدرسهساز را در توسعه فضاهای آموزشی استان کلیدی دانست و افزود: همراهی خیرین در کنار اعتبارات دولتی، سرعت اجرای طرحها را افزایش داده و زمینه بهرهمندی دانشآموزان مناطق محروم و کمبرخوردار خوزستان از فرصتهای برابر آموزشی را فراهم کرده است.