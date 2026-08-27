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وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی امروز با سفر به شهرستان رستم، از کارخانه قند ممسنی بازدید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،این کارخانه که بیش از ۱۴ سال تعطیل بوده ، پس از قرار گرفتن در هیئت حمایت، گامهای مؤثری برای احیای آن برداشته شده است.
در این بازدید، وزیر کار در جریان آخرین وضعیت این واحد تولیدی قرار گرفت.
به گفته مسئولان محلی، با پیگیریهای انجامشده، تمامی مطالبات کارگری، حق بیمه و مالیات این کارخانه پرداخت شده و تنها بحث تعیین تکلیف نهایی آن باقی مانده است.
کارخانه قند ممسنی در حال حاضر برای ۲۷۰ نفر بهصورت مستقیم و بیش از ۱۰۰۰ نفر نیز به صورت غیرمستقیم اشتغالزایی میکند.
یکی از نکات مهم در روند احیای کارخانه قند مسسنی توسعه کشت چغندرقند در این منطقه است.
امسال بیش از ۳ هزار هکتار از زمینهای کشاورزی شهرستانهای ممسنی و رستم زیر کشت چغندرقند رفته که محصول آن به دلیل تعطیلی این کارخانه، به استانهای همجوار ارسال شده است.
این امر هزینهای افزون بر ۲۷۰ میلیارد تومان را بهعنوان هزینه حملونقل به کشاورزان منطقه تحمیل کرده است.
وزیر کار در این بازدید بر لزوم تسریع در راهاندازی مجدد کارخانه قند ممسنی و رفع موانع تولید تأکید کرد که با بهرهبرداری کامل از این کارخانه، ضمن جلوگیری از خروج ارز از منطقه، هزینههای سرسامآور حملونقل نیز حذف می شود و رونق اقتصادی به شهرستانهای ممسنی و رستم باز میگردد.