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سفر یک روزه همتی رئیس بانک مرکزی به خوزستان

عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی، در سفر به خوزستان ضمن بازدید از واحدهای تولیدی و صنعتی، مسائل تأمین مالی و حمایت از بخش تولید استان را بررسی کرد.
عکاس :ابراهیم جرفی
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۶/۰۵ - ۱۹:۱۴
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برچسب ها: هفته دولت ، بانک مرکزی ، خوزستان
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