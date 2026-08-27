سفر یک روزه همتی رئیس بانک مرکزی به خوزستان

عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی، در سفر به خوزستان ضمن بازدید از واحدهای تولیدی و صنعتی، مسائل تأمین مالی و حمایت از بخش تولید استان را بررسی کرد.

عکاس : ابراهیم جرفی