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وضعیت آب و هوای کشور ۱۴۰۵/۰۶/۰۵

سازمان هواشناسی از فعالیت سامانه بارشی در شمال کشور و ناپایداری‌های موسمی در جنوب کشور خبر داد.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۶/۰۵- ۱۹:۰۹
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برچسب ها: هواشناسی ، وضعیت آب و هوای کشور
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