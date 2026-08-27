پخش زنده
امروز: -
همزمان با هفته دولت و با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، فرهنگسرای غدیر شهر حمیدیا با اعتبار ۱۰۰ میلیارد تومان به بهرهبرداری رسید و عملیات اجرایی هتل پنجستاره نیز با پیشبینی ۳۰۰ اتاق و ۸۰ هزار مترمربع زیربنا در استان یزد آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، همزمان با هفته دولت و با حضور سیدعباس صالحی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، دو طرح شاخص در حوزههای فرهنگی و گردشگری استان یزد افتتاح و آغاز عملیات ساخت آن شد.فرهنگسرای غدیر شهر حمیدیا با هدف توسعه زیرساختهای فرهنگی و فراهم کردن فضای مناسب برای فعالیتهای فرهنگی، آموزشی و اجتماعی به بهرهبرداری رسید.
اللهوردی شهردار حمیدیا، در این مراسم گفت: فرهنگسرای غدیر در زمینی به مساحت ۲ هزار و ۶۰۰ مترمربع و با ۳ هزار مترمربع زیربنا احداث شده است.وی افزود: این مجموعه شامل دو طبقه اداری و آموزشی به مساحت ۲ هزار مترمربع و یک طبقه روفگاردن (فضای سبز روی پشت بام ساختمان) به مساحت هزار مترمربع است.
شهردار حمیدیا اعتبار اجرای این طرح را ۱۰۰ میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: این اعتبار از محل منابع داخلی شهرداری و مالیات بر ارزش افزوده تأمین شده و عملیات اجرایی طرح از سال ۱۴۰۰ آغاز شده است.در ادامه این مراسم، عملیات اجرایی هتل پنجستاره نیز در استان یزد آغاز شد؛ طرحی که با هدف تقویت زیرساختهای گردشگری و افزایش ظرفیت اقامتی استان اجرا میشود.این هتل در زمینی به مساحت یکهزار و ۸۰۰ مترمربع احداث خواهد شد و برای آن ۸۰ هزار مترمربع زیربنا و ۳۰۰ اتاق پیشبینی شده است.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز در این مراسم با اشاره به اجرای طرحهای عمرانی و توسعهای در استان یزد گفت: با وجود شرایط دشوار کشور در یک سال گذشته و جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، روند سازندگی متوقف نشده است.صالحی افزود: دولت و مردم در کنار مقاومت ملی، مسیر توسعه و اجرای طرحهای عمرانی را نیز دنبال کردهاند.وی درباره طرحهای هفته دولت اظهار کرد: امسال حدود ۱۰۱ همت طرح در استان یزد افتتاح یا عملیات ساخت آن آغاز شده که نزدیک به ۵۰۰ طرح در قالب طرحهای افتتاحی قرار دارد و بیش از ۲۷ همت نیز به طرحهای کلنگزنی اختصاص یافته است.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی همچنین به ظرفیت استان یزد در حوزه انرژی خورشیدی اشاره کرد و گفت: تاکنون حدود ۱۰۰ مگاوات انرژی خورشیدی در استان یزد محقق شده و پیشبینی میشود این ظرفیت تا پایان سال به هزار مگاوات افزایش یابد.صالحی تأکید کرد: تداوم اجرای طرحهای عمرانی و توسعهای در استانها نشان میدهد تهدیدها نتوانسته است مسیر سازندگی کشور را متوقف کند و همراهی مردم، خیرین و بخش خصوصی در پیشبرد این طرحها نقش مؤثری داشته است.
افتتاح فرهنگسرای غدیر و آغاز عملیات ساخت هتل پنجستاره ، دو طرح شاخص هفته دولت در استان یزد است که در حوزههای فرهنگ و گردشگری، ظرفیتهای جدیدی به زیرساختهای این استان اضافه میکند.