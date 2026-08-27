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شهرآورد دو تیم مهابادی میلان و ماد در لیگ دسته یک فوتبال آذربایجانغربی با برتری پرگل ۸ بر صفر به سود میلان به پایان رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، در ادامه رقابتهای لیگ دسته یک فوتبال آذربایجانغربی در هفته سوم، تیمهای همشهری میلان و ماد امروز در مجموعه ورزشی آزادی مهاباد به مصاف هم رفتند.
در این دیدار، تیم میلان با ارائه نمایشی قدرتمند، موفق شد با نتیجه قاطع ۸ بر صفر تیم ماد را شکست دهد و سه امتیاز این شهرآورد را از آن خود کند.
رقابتهای لیگ دسته یک فوتبال آذربایجانغربی با حضور ۲۲ تیم از شمال و جنوب استان در قالب چهار گروه برگزار میشود.