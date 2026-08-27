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حکیم افضل قزوینی، از پزشکان نامآور و مفاخر علمی و فرهنگی استان قزوین، دانش پزشکی را با اخلاق، نیکوکاری و خدمت به مردم درآمیخت و نام خود را بهعنوان الگویی ماندگار در طبابت ایرانی ثبت کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، حکیم افضل قزوینی، که با نام حکیم افضل بامیانی نیز شناخته میشود، از دانشمندان جامعالاطراف و برجسته قرن هفتم هجری به شمار میرود.
اگرچه اسناد دقیقی درباره زمان تولد و وفات او در دست نیست، منابع تاریخی از وی بهعنوان پزشکی دانشمند، نیکوکار و برخوردار از فضایل اخلاقی یاد کردهاند.
حکیم افضل علاوه بر طبابت، در حوزه حکمت، فلسفه و علوم عقلی نیز تبحر داشت و از پزشکانی بود که به تدریس پزشکی و تربیت شاگردان میپرداخت.
در اسناد قدیمی قزوین، از او با عنوان «حکیم افضل» یاد شده است؛ پزشکی که با دانش و درایت خود در حوزه سلامت عمومی اثرگذار بود و خدماتش به بیماران و نیازمندان، زبانزد مردم زمانهاش شد.
پرویز ورجاوند در کتاب «سیمای تاریخ و فرهنگ قزوین» از حکیم افضل بهعنوان طبیبی نامآور یاد کرده است که در کنار درمان بیماران، در آموزش پزشکی نیز نقش داشت.
نام حکیم افضل قزوینی در کنار چهرههایی همچون علامه دهخدا، میرعماد حسنی و شهید رجایی، بخشی از سرمایههای علمی، فرهنگی و هویتی استان قزوین محسوب میشود.
در روز پزشک، اول شهریور، که به مناسبت بزرگداشت ابوعلیسینا و گرامیداشت مقام پزشکان نامگذاری شده است، یادکردن از حکیم افضل قزوینی فرصتی برای پیوند این مناسبت ملی با هویت بومی و تاریخی قزوین است؛ پزشکی که دانش و خدمت را با اخلاق و انساندوستی همراه کرد.