مقاومت ریشه دار مردم ایران

بیش از صد و هفتاد شب است که خیابان‌های ایران صحنه همدلی و همراهی مردمی است که بار‌ها نشان دادند برای تحقق عذالت و پیروزی نهایی از هیچ تلاشی فروگذار نخواهند کرد.