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مقاومت ریشه دار مردم ایران

بیش از صد و هفتاد شب است که خیابان‌های ایران صحنه همدلی و همراهی مردمی است که بار‌ها نشان دادند برای تحقق عذالت و پیروزی نهایی از هیچ تلاشی فروگذار نخواهند کرد.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۶/۰۵- ۱۹:۰۳
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برچسب ها: تجمع مردمی ، اتحاد مردم ایران ، مقاومت مردم
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