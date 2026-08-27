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نایبرئیس مجلس شورای اسلامی از تصویب مجموعهای از تصمیمات برای جبران خسارتهای واردشده و شتاببخشی به طرحهای عمرانی، آبرسانی و راهسازی لامرد در جریان سفر خود به این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،علی نیکزاد با اشاره به ضرورت جبران خسارتهای واردشده به مردم لامرد گفت: بنیاد مسکن میزان خسارتهای وارده را حدود ۱۲۰ میلیارد تومان برآورد کرده است و مقرر شد باقیمانده این اعتبار در کوتاهترین زمان ممکن برای جبران خسارت مردم تخصیص یابد.
نایبرئیس مجلس شورای اسلامی همچنین از تصمیم برای تأمین زمین مورد نیاز احداث مدرسه و سالن ورزشی خبر داد و گفت: با همکاری نماینده مردم، مسئولان شهرستان، شهرداری و دستگاههای مرتبط در لامرد زمین مورد نیاز برای بازسازی این اماکن تأمین خواهد شد.
نیکزاد با اشاره به طرح قطعه دوم محور لامرد ـ خنج گفت: برای این طرح به طول ۲۴ کیلومتر، مجموعهای از منابع وزارت راه و شهرسازی، بانک ملی و وزارت نفت برای شتاببخشی به عملیات اجرایی پیشبینی شده است.
او افزود: در مجموع مقرر شد ۷۰۰ میلیارد تومان برای پیشبرد این طرح تأمین شود تا عملیات اجرایی قطعه دوم این محور سرعت گیرد.
علی نیکزاد بیان کرد: مصوبات این سفر صورتجلسه و پس از بازگشت، به دستگاههای مسئول ابلاغ میشود و در صورت تأخیر در اجرای مصوبات، موضوع از سوی مجلس پیگیری خواهد شد.