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در چهارمین روز از هفته دولت صدها طرح اقتصادی، عمرانی، خدماتی در شهرستانهای استان اصفهان به بهره برداری رسید.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ معاون امور اقتصادی استانداری اصفهان گفت: همزمان با هفته دولت، ۵۵ طرح در حوزههای مختلف عمرانی، خدماتی و اقتصادی با هزینهای بالغبر ۵۲۷ میلیارد و ۵۰ میلیون تومان در شهرستان فریدن افتتاح و به بهرهبرداری رسید.
کوروش خسروی افزود:عملیات اجرایی ۵ طرح جدید با اعتبار ۷۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان در فریدن آغاز خواهد شد.
در شهرستان اردستان هم با حضور معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار اصفهان، ۸۷ طرح با هزینه ۹ هزار میلیارد ریالی نظیر مهمانسرای شهرداری زواره، بازآفرینی معابر بافت تاریخی، احداث نیروگاه خورشیدی به بهره برداری رسید و ۵ پروژه دیگر با اعتبار ۴ هزار میلیارد ریالی کلنگ زنی شد.
در کاشان با بهره برداری از ۱۰ طرح در حوزههای خدماتی کشاورزی و عمرانی و با هزینه ۵۶۰ میلیارد ریالی برای ۵۵ نفر به طور مستقیم شغل ایجاد شده است.
سهم شهرستان لنجان هم در هفته دولت امسال بهره برداری از ۶۶ طرح و کلنگ زنی ۱۱ پروژه با هزینه ۱ همت بوده است.
در شهرستان کوهپایه با همکاری بخش خصوصی و مجموعههای دولتی ۷۸ طرح عمرانی و خدماتی به بهره برداری رسید.