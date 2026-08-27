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سازمان تأمین اجتماعی، سه هزار و هفتصد میلیارد تومان از مطالبات داروخانهها و مراکز درمانی طرف قرارداد را پرداخت کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ بر اساس اعلام سازمان تامین اجتماعی، در ادامه فرایند پرداخت مطالبات از سوی این سازمان، بخش دیگری از مطالبات مربوط به اسناد رسیدگی شده داروخانهها و بخشی از مراکز درمانی طرف قرارداد در سطح کشور تسویه شد.
سازمان تأمین اجتماعی در شرایط خاص کشور و با هدف حمایت از ارائهدهندگان خدمات درمانی و پایداری ارائه خدمات به بیمهشدگان و بازنشستگان، روند پرداخت مستمر مطالبات مراکز طرف قرارداد را در دستور کار دارد و بهزودی پرداخت مطالبات باقی مانده سایر ارائهدهندگان و مراکز طرف قرارداد نیز انجام خواهد شد.