سازمان تأمین اجتماعی، سه هزار و هفتصد میلیارد تومان از مطالبات داروخانه‌ها و مراکز درمانی طرف قرارداد را پرداخت کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ بر اساس اعلام سازمان تامین اجتماعی، در ادامه فرایند پرداخت مطالبات از سوی این سازمان، بخش‌ دیگری از مطالبات مربوط به اسناد رسیدگی شده داروخانه‌ها و بخشی از مراکز درمانی طرف قرارداد در سطح کشور تسویه شد.