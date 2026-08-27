تیم فولاد هرمزگان در هفته دوم لیگ برتر فوتسال کشور و دیداری پرگل مقابل تیم پردیس شهید شیری قزوین صاحب برتری شد.

برتری پرگل تیم فوتسال فولاد هرمزگان مقابل پردیس شهید شیری قزوین

برتری پرگل تیم فوتسال فولاد هرمزگان مقابل پردیس شهید شیری قزوین

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس ؛ شاگردان علی امیری در تیم فولاد هرمزگان امروز (۵ شهریور) با نتیجه ۴ بر یک نماینده قزوین را شکست دادند.

مهدی زاهدی ۲ بار، حسام بابایی و حمیدرضا حسینی گلزنان فولاد هرمزگان بودند.

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اما دیگر نماینده هرمزگان تیم فوتسال پالایش نفت بندرعباس فردا جمعه (۶ شهریور) از ساعت ۱۹ در سالن فجر بندرعباس میزبان تیم دلسوختگان قم است.