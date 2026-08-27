به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، فعالیت نهالستان شهرستان چرام ابتدا با ظرفیت تولید و نگهداری ۵۰۰ هزار اصله نهال آغاز شد؛ اقدامی راهبردی که گامی اساسی در جهت احیا و توسعه منابع طبیعی و رونق کشاورزی منطقه به‌شمار می‌رود.

با تلاش و برنامه‌ریزی‌های مجموعه منابع طبیعی و آبخیزداری استان و شهرستان چرام، مرحله دوم این طرح نیز در آینده‌ای نزدیک به مرحله اجرا درخواهد آمد و با افزوده شدن ۵۰۰ هزار اصله نهال دیگر، مجموع ظرفیت این نهالستان به یک میلیون اصله خواهد رسید.

راه‌اندازی این نهالستان در مرکز شهرستان علاوه بر ارائه خدمات مستقیم به کشاورزان و باغداران بومی، نقش مهمی در پشتیبانی از شهرستان‌های همجوار ایفا خواهد کرد.