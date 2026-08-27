افتتاح چند طرح عمرانی و خدماتی در شهرستان اِوَز فارس

افتتاح چند طرح عمرانی و خدماتی در شهرستان اِوَز فارس

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،چند طرح عمرانی و خدماتی با حضور امیری استاندار فارس در شهرستان اوز افتتاح و کلنگ‌زنی شد

از جمله این طرح‌ها افتتاح ساختمان جدید خانه بهداشت روستای کهنه و طرح کلنگ‌زنی نیروگاه خورشیدی کمیته امداد بود.

سالن اجتماعات پروین اعتصامی دانشگاه پیام نور اوز نیز بعد از بازسازی آسیب‌های ناشی از آتش‌سوزی، دوباره به بهره‌برداری رسید.

استاندار فارس همچنین از کتابخانه ۶۰ ساله اندیشه اوز بازدید و به عضویت این کتابخانه درآمد و بر اهمیت توسعه زیرساخت‌های فرهنگی این کتابخانه تأکید کرد.

پایان‌بخش این سفر، آیین تجلیل از ۱۳۴ بانوی اهل‌سنت حافظ قرآن کریم بود مراسمی که همزمان با بازگشایی سالن پروین اعتصامی برگزار شد.