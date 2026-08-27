صد‌ها طرح مختلف عمرانی و اقتصادی در چهارمین روز از هفته دولت، در نقاط مختلف استان افتتاح یا عملیات اجرایی آنها آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان، ایستگاه و خط ۴۰۰ کیلو ولت مریم آباد شهرستان گرگان با ۲ هزار و ۳۶۰ میلیارد تومان با حضور حسین زاده معاون رئیس جمهور به بهره برداری رسید.

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همچنین ۱۰۸ طرح عمرانی، اقتصادی و اشتغالزابا اعتباری بالغ بر ۲ هزار رو ۷۱۹ میلیارد تومان در شهرستان آزادشهر افتتاح و با اجرای عملیات آنها آغاز خواهد شد.

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بهره برداری و آغاز عملیات اجرایی ۹۳ طرح مختلف نیز سهم شهرستان رامیان در هفته دولت بود.

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همچنین ایستگاه و خط دو مداره ۶۳ کیلوولت شهرفاضل آبادبخش کمالان نیز با بیش از ۷۱۷ میلیارد تومان به بهره‌برداری رسید؛ تقویت زیرساخت شبکه و افزایش پایداری تأمین برق منطقه از اهداف این طرح بود.

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عملیات جهادی کابل‌کشی و نصب فیبرنوری در شهر گرگان اجرا شد.

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مرحله نخست زیر سازی و آسفالت کوی طبیعت به نصرآباد گرگان اجرا شد.

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فرماندار کلاله گفت: در هفته دولت در این شهرستان ۲۱۸ طرح عمرانی و اقتصادی با بیش از ۶۳۸ میلیارد تومان اعتبار به بهره‌برداری می‌رسد؛ یا ساخت آن آغاز می‌شود.

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رئیس اداره توزیع نیروی برق شهرستان کردکوی نیز از افتتاح و بهره‌برداری نیروگاه گازی با ظرفیت ۱۹.۲ مگاوات CHP در این شهرستان، خبر داد.

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هتل کانیار پلاس از طرح‌های میراث فرهنگی استان، امروز در گرگان به بهره برداری رسید.